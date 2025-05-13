Путин выразил соболезнования родным актрисы Нины Гребешковой

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Она умерла 12 мая в возрасте 94 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа»,— говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Нина Гребешкова родилась в 1930 году в Москве. Во время обучения во ВГИКе она получила первую роль в кино — эпизод в фильме «Смелые люди» (1950). Среди наиболее известных работ Нины Гребешковой — роли второго плана в картинах ее супруга Леонида Гайдая: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в новелле «Не может быть!» (1975) и тетя Клава в «Спортлото-82» (1982). Всего карьера Нины Гребешковой насчитывает более 80 ролей в кино.

Полина Мотызлевская