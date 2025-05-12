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Народная жена Советского Союза

Умерла Нина Гребешкова

На 95-м году жизни в Москве умерла актриса Нина Павловна Гребешкова. Если бы существовало такое почетное звание, она была бы «Дважды Народной Женой Советского Союза». Надеждой Ивановной Горбунковой, образцовой советской женой нелепого и милейшего Семен Семеныча из «Бриллиантовой руки» (1968) Леонида Гайдая, и женой самого гениального Гайдая, с которым прожила сорок лет и восемнадцать дней (1953–1993).

Актриса Нина Гребешкова

Актриса Нина Гребешкова

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Актриса Нина Гребешкова

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Из одной из своих первых загранпоездок в КНДР Нина Гребешкова вывезла национальный лозунг «Чучхе и Чхоллима» — «самостоятельность и независимость», который и сделала своим жизненным девизом.

Это была прежде всего независимость от мужа в хорошем смысле слова. Да, она сыграла в десяти его фильмах — от конъюнктурно-комсомольского «Трижды рожденного» (1960), который Гайдай поставил, чтобы реабилитироваться за репрессированную комедию «Жених с того света», до «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992). Но это всегда были эпизодические роли.

Порой — бриллиантовые. Та же Надежда Горбункова или врач психиатрической лечебницы из «Кавказской пленницы» (1966). Та самая, что на требование госпитализированного Шурика вызвать прокурора невозмутимо напоминает главврачу, что прокурор сидит в шестой палате, той самой, где раньше сидел Наполеон.

Еще их можно увидеть вместе с Гайдаем в полуминутных ролях нежных супругов в короткометражке Мери Анджапаридзе «В пути» (1961). Вот и все. Единственный такой пример разделения профессиональной и личной жизни — Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук, лишь однажды снявший свою жену в большой роли, а пять раз — в ролях крохотных.

Нельзя сказать, что на этой почве у Гребешковой не возникали с мужем конфликты. Так, ей страстно хотелось сыграть в «Бриллиантовой руке» управдомшу Плющ. Но Гайдай решительно отказал жене: на роль Плющ ему требовалась этакая «бандерша», а не миниатюрная блондинка Нина.

В результате управдомшу сыграла великая Нонна Мордюкова. Зато Гребешкова превратила Горбункову, казавшуюся ей «бело-розовой пастилой», в великую трагикомическую Жену с большой буквы.

Ну, а про бытовую независимость Гребешковой ходят легенды. Единственное, что умел Гайдай совершить по дому, так это гениально приготовить борщ. Всем остальным, от ввинчиваний лампочки в перегоревшую настольную лампу до починки автомобиля, который Гребешкова водила с лихостью Шумахера, занималась именно она, домашняя «царица». Может, именно поэтому Гайдай доверил ей галлюцинаторную роль царицы Тамары в «12 стульях» (1971). Но профессией она отнюдь не жертвовала.

Вообще-то дочь портнихи-надомницы и мастера альфрейной росписи, грубо именуемого в биографических справках маляром, собиралась быть учительницей. Но, по легенде, на дне рождения ее подруги Маши отец подруги, великий советский поэт Владимир Луговской, уговорил девушку попробоваться во ВГИК. Попробовалась, удалось с первого раза, удивилась.

Правда, из легендарной мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой ее отчислили за съемки в вестерне Константина Юдина «Смелые люди» (1950). Удалось восстановиться в мастерской актера Василия Ванина, но тот вскоре умер. И Гребешкова оказалась в актерско-режиссерской мастерской Владимира Белокурова, где и познакомилась с трогательным, долговязым, «не знающим слов любви», увечным и нищим фронтовиком Леонидом Гайдаем, совершенно к тому моменту неизвестным, в отличие от уже влившейся в кинопроцесс Нины.

Драматические роли Нины Гребешковой сейчас почти забыты. Хотя среди них были главные, как в фильме Евгения Тетерина и Анатолия Бобровского «Муму» (1959).

И роли второго плана в таких значительных фильмах, как «Вызываем огонь на себя» (1964) Сергея Колосова или «Доживем до понедельника» (1968) Станислава Ростоцкого. Играла она почти до самого конца жизни: в фильмах Николая Лебедева «Легенда №17» (2013) и «Экипаж» (2016) и сериале Константина Богомолова «Содержанки-2» (2020).

Но все равно она останется в истории Надеждой Ивановной Горбунковой, пытающей отключившегося мужа оглушительным будильником, чтобы дознаться, откуда он взял пистолет.

Михаил Трофименков

Фотогалерея

«Моя лучшая роль — жена Гайдая»

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Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Фото: РИА Новости

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах&lt;br>На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах
На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Фото: РИА Новости

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Фото: РИА Новости

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин  /  купить фото

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Фото: Коммерсантъ / Сергей Александров

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Фото: Василий Смирнов / ТАСС

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Одной из первых больших работ Нины Гребешковой в кино стала роль Вари Лутониной (на фото) в мелодраме Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год

Фото: РИА Новости

Всего Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах
На фото: кадр из картины «Ботагоз» режиссера Ефима Арона, 1957 год. В роли Лизы — Нина Гребешкова (слева)

Фото: РИА Новости

Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям второго плана в комедиях своего мужа, режиссера Леонида Гайдая: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» (1966), жена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (кадр на фото, 1968) и других

Фото: РИА Новости

С актером Александром Белявским на вечере памяти «Гайдай всегда Гайдай» в Большом зале Союза кинематографистов России, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Саверкин  /  купить фото

На церемонии открытия оптово-торгового комплекса для товаров легкой и текстильной промышленности «ТекстильПрофи», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса была членом Союза кинематографистов России. В 2001 году она получила звание заслуженной артистки России

Фото: Коммерсантъ / Сергей Александров

Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера Леонида Гайдая, 2004 год

Фото: Василий Смирнов / ТАСС

Драматург Аркадий Инин и актриса Нина Гребешкова в экспозиции музея киноклуба Рязанова «Эльдар», 2005 год

Фото: Наталья Колесникова / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян (на первом плане), Нина Гребешкова и Леонид Каневский (справа) на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве, 2013 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Нина Гребешкова на творческом вечере, посвященном 90-летию режиссера Леонида Гайдая, 2013 год

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Актеры Дмитрий Харатьян и Нина Гребешкова на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю в Москве, 2013 год

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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  • Газета «Коммерсантъ» №82 от 13.05.2025, стр. 11

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