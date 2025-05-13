Полиция разоблачила банду из Средней Азии, занимавшуюся фиктивными браками

Петербургская полиция задержала банду, специализировавшуюся на заключении фиктивных браков. В состав группы входили двое выходцев одного из государств Центральной Азии и их 39-летняя сообщница. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам госпожи Волк, мнимая невеста успела заключить два фиктивных брака с иностранцами, которые хотели узаконить свое положение на территории России. На «свадьбах» женщина заработала в общей сложности 35 тыс. рублей.

Из легализованных иностранцев один уже получил гражданство России, второй имеет вид на жительство. По местам проживания злоумышленников уже провели обыски. Были изъяты копии документов, телефоны, деньги и флэшки, где хранилась информация.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Одного из фигурантов уже заключили под стражу, в отношении других избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудников полиции метрополитена в Петербурге заподозрили во взятках от мигрантов.

Андрей Маркелов