Сотрудников полиции метрополитена в Петербурге подозревают во взятках от мигрантов

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выявили факт совершения противоправных действий несколькими сотрудниками Управления полиции на метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом 22 апреля сообщили в полицейском главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ведомстве уточнили, что задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от неких лиц за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Незаконные действия совершались с июня 2024 по февраль 2025 года. Других подробностей в сообщении не приводится.

В настоящий момент собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы. В случае если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет объявил в розыск по делу об организации незаконной миграции экс-начальника УСБ по Петербургу.

Андрей Цедрик