Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жителей Заводского района Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения жителей Заводского района Саратова в связи с нарушением их жилищных прав. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее жители Заводского района Саратова в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному на одном из видеохостингов, рассказали, что управляющая компания их дома долгое время ненадлежащим образом обслуживает жилой комплекс и грубо нарушает жилищные права граждан. На этапе застройки комплекса собрали деньги на благоустройство и возведение спортивной площадки, однако затем на отведенном под нее месте появилось коммерческое помещение. Площадку же построили под окнами жильцов.

Граждане неоднократно обращались по указанному вопросу в уполномоченные органы, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к проверке по данному факту (ст. 238 УК РФ).

Павел Фролов