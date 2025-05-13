Сочи вошел в топ-3 городов с наибольшим количеством ДТП с начала года

Сочи занял второе место в рейтинге городов с наибольшим количеством аварий. На курорте произошло 171 ДТП, в которых погибли 16 и пострадали 205 граждан. Эти данные опубликованы на официальном портале ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

С января по апрель 2025 года в Краснодарском крае произошло 1,5 тыс. аварий, в результате которых погибли 212 человек, а более 1,8 тыс. получили ранения.

В сравнении с тем же периодом 2024 года, когда произошло почти 1,7 тыс. аварий с 224 погибшими и свыше 2 тыс. пострадавших, наблюдается улучшение ситуации.

Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Краснодаре — 252 случая, из которых 17 закончились летальным исходом, а 296 человек получили травмы. В Анапе произошло 73 ДТП, унесших жизни восьми человек, и 86 пострадавших. В Новороссийске специалисты ГИБДД зарегистрировали 68 аварий с девятью погибшими и 72 раненными. Замыкает пятерку наиболее проблемных городов Армавир с 54 авариями, из которых пять стали смертельными, и 60 травмированными.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах Сочи спасли пострадавшего в ДТП водителя «Газели». Транспортное средство перевернулась через бетонное ограждение на полосу встречного движения.

Мария Удовик