«Башнефть» выплатила 10,5 млрд рублей владельцам облигаций серий БО-03 и БО-08

АНК «Башнефть» выплатила 10,5 млрд руб. владельцам облигаций серий БО-03 и БО-08, следует из сообщений, опубликованных на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Компания погасила облигации серии БО-03, выплатив их держателям 5,5 млрд руб. дохода за 20-й купонный период. Всего было выпущено 5 млн шт. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размер выплаты на одну облигацию составил 109,7 руб.

Облигации серии БО-08 погашены досрочно. Компания выкупила у держателей 4,95 млн шт. ценных бумаг, выплатив за них 4,95 млрд руб.

Майя Иванова