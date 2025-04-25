Юрий Слюсарь назначил Сергея Кириленко замом министра региональной политики

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении Сергея Кириленко заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций региона. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко (слева) и Сергей Кириленко (справа) во время подведения итогов конкурса «Лидеры России»

Фото: пресс-служба АП Сергей Кириенко (слева) и Сергей Кириленко (справа) во время подведения итогов конкурса «Лидеры России»

Фото: пресс-служба АП

На посту замминистра Сергей Кириленко будет курировать вопросы поддержки средств массовой информации Ростовской области и их развития.

Сергею Кириленко 51 год. Он хорошо известен в журналистских кругах региона, поскольку занимал топовые позиции в ведущих СМИ. В том числе несколько лет был генеральным директором ЗАО «Коммерсантъ» в Ростове-на-Дону». Сергей Кириленко (победитель четвертого сезона, трек «Государственное управление») полученный по итогам национального конкурса грант потратил на годовое обучение в РАНХиГС, где успешно защитил дипломную работу.

О нем также известно, что родился в селе Николаевка Херсонской области УССР. В 2002 году окончил Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Реклама». В 2023 — прошёл профессиональную переподготовку в РАНХиГСе по программе «Мастер государственного управления». Работал на руководящих должностях в различных средствах массовой информации. В 2023 году был первым заместителем министра массовых коммуникаций Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириленко (справа) со своим наставником — генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым

Фото: личный архив Сергея Кириленко Сергей Кириленко (справа) со своим наставником — генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым

Фото: личный архив Сергея Кириленко

Но, главное, новый замминистра является одним из победителей национального конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ. Это — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Лидеры России» — конкурс для управленцев, который проходит под патронажем руководства Администрации Президента с целью поиска, развития и поддержки перспективных руководителей. Победители конкурса зачисляются в кадровый управленческий резерв страны, могут выступать в роли наставников, занимать руководящие посты, в том числе, и в госорганах.

Кстати, Сергей Кириленко входит в Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей программ кадрового и управленческого резерва РФ. Председатель Клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова. Сейчас Клуб насчитывает 702 члена, а также более 2,5 тыс. участников сообщества.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя наблюдательного совета конкурса Сергея Кириенко, в этом проекте доказать право стать лучшим можно только самостоятельно: своим профессионализмом, энергией, лидерскими качествами. «Такая система кадровых лифтов — принципиальное решение президента России, принятое в 2017 году»,— подчеркнул Кириенко.

Владимир Андреев