Форум «Патриоты Урала» пройдет в Ельцин-центре 27 июня

В Екатеринбурге 27 июня состоится третий форум волонтеров и гражданских активистов Уральского Федерального округа (УрФО) «Патриоты Урала», мероприятие пройдет в Ельцин-центре, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мероприятие посвятят сразу нескольким темам. «Третий форум, как и два предыдущих, пройдет в городе трудовой доблести. Это не просто традиция, а символ преемственности и уважения к истории нашего округа. На форуме 27 июня мы детально рассмотрим три направления, что позволит обменяться опытом и выстроить планы по помощи участникам СВО»,— подчеркнул полпред Артем Жога.

Участники обсудят реабилитацию и ресоциализацию участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи и психолого-психотерапевтическую помощь ветеранам. Особое внимание уделят роли ветеранов в обществе. Вторая секция форума будет посвящена журналистике в период специальной военной операции (СВО), с акцентом на работу военных корреспондентов и взаимодействие с пресс-секретарями. Завершится форум пленарной сессией с участием Артема Жоги, где будут подведены итоги и намечены дальнейшие шаги по развитию предложенных на форуме идей.

Первый форум «Патриоты Урала» прошел 1 ноября 2024 года на площадке Музея военной техники в Верхней Пышме (Свердловская область), второй — 20 февраля 2025 года в Миассе (Челябинская область) на территории автомобильного завода «Урал».

Напомним, на прошлой неделе Артем Жога впервые прокомментировал деятельность Ельцин-центра. Он назвал его «хорошей площадкой», которая «раньше была либерально настроена, сейчас ее можно сделать более патриотичной». Он также входит в попечительский совет Ельцин-центра.

Ирина Пичурина