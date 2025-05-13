В Армавире на реконструкцию сетей водоснабжения направят 30 млрд рублей

На реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в Армавире будет направлено порядка 30 млрд руб. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного администрацией региона, муниципалитетом и ООО «Третья водная концессионная компания», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, модернизация коммунальной инфраструктуры — приоритет в работе краевых властей. «Каждый год в муниципалитетах обновляется не менее 5% инженерных сетей, но износ остается высоким. Самостоятельно, только за счет бюджетных средств, заменить все невозможно. Именно поэтому привлекаем внебюджетные источники», — пояснил Вениамин Кондратьев.

В рамках проекта в Армавире планируется обновить 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей, а также модернизировать 12 канализационно-насосных станций. Обновлению подлежит и автопарк: будет закуплено более 245 единиц спецтехники.

Реконструкция, как ожидается, повысит надежность водоснабжения и позволит обеспечить инфраструктурную готовность к приему новых промышленных резидентов, что, по мнению региональных властей, окажет дополнительное стимулирующее воздействие на развитие экономики города.

В целом, на территории Краснодарского края действует 26 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Суммарный объем инвестиций по ним превышает 103,8 млрд руб., из которых 71,3 млрд составляют частные вложения.

Вячеслав Рыжков