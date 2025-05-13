Павел Креков назначен заместителем главы Тюмени

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков с 13 мая занял должность заместителя мэра Тюмени и взял на себя руководство социальным блоком, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Креков и Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Павел Креков и Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Павел Владимирович является опытным профессионалом с солидным стажем и профильным образованием. Его глубокие знания социальной сферы, высокий уровень инициативы и развитые коммуникативные способности позволят уверенно и эффективно реализовывать намеченные цели. Отлично разбираясь в тонкостях работы, он намерен активно внедрять современные подходы и решения»,— прокомментировал назначение господин Афанасьев.

В числе приоритетных задач на сегодня — патриотическое воспитание молодежи, культурные и спортивные мероприятия, поддержка военнослужащих и их семей, подготовка к празднованию Дня города, формирование городского бюджета на 2026 год с поиском дополнительных ресурсов и привлечение новых кадров в сферу образования.

Павел Креков находился в должности заместителя главы Свердловской области, курировавшего социальную политику, здравоохранение, культуру, образование и спорт, с 2016 года. 31 марта стало известно, что он подписал заявление об отставке, позднее сообщив, что нашел работу в другом регионе. На должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области была назначена Татьяна Савинова, которая ранее работала в правительстве Оренбургской области с Денисом Паслером, ставшим врио губернатора Свердловской области.

Ирина Пичурина