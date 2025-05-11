Бывший замгубернатора Свердловской области Павел Креков переедет в другой регион

Бывший заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал свою отставку на странице во «Вконтакте». Он сообщил, что вскоре приступит к работе в другом регионе России, но место и должность не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я завершаю свою работу в Свердловской области. Пишу об этом с большим сожалением и благодарю судьбу за те 13 лет, которые я отдал этому региону. Я работал честно, служил во благо области, было многое пережито, и многое удалось сделать»,— написал господин Креков.

Павел Креков находился в должности заместителя главы региона, курировавшего социальную политику, здравоохранение, культуру, образование и спорт, с 2016 года. 31 марта стало известно, что он подписал заявление об отставке. Должность министра здравоохранения занимал Андрей Карлов.

Напомним, на должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области была назначена Татьяна Савинова. Ранее она работала в правительстве Оренбургской области. До переезда госпожа Савинова занимала пост замгубернатора — заместителя председателя правительства по социальной политике — министра здравоохранения региона.

Полина Щуцкая