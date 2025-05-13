В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Бурятии в связи с лесными пожарами с 13 мая объявили режим ЧС, сообщили в Агентстве лесного хозяйства республики. В ведомстве отметили, что с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным агентства, все действующие на сегодняшний день пожары возникли по вине человека.

Ранее в регионе сообщили о ликвидации лесных пожаров на площади в 16,6 га. Тушение огня продолжается. Как отметили в агентстве, работа спасателей осложняется сильным ветром и труднодоступной местностью.