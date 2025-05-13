Минобороны правительства нацединства: военная операция в Триполи завершена

Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена. Об этом заявило Минобороны правительства нацединства.

«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности»,— говорится в заявлении ведомства.

Ранее телеканал Al Wasat сообщил об убийстве главы Аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете Ливии в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли. После этого в ряде районов столицы Ливии началась стрельба.

В городе объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности. По последним данным, были ранены 6 человек. По данным агентства Libya Press, несколько районов в столице Ливии остаются обесточены.