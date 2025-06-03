Все включено

Количество туристических поездок по России стабильно растет. По прогнозам Минэкономики, в летнем сезоне 2025 года (май—сентябрь) россияне совершат 48,4 млн путешествий — это на 3,6 млн больше, чем годом ранее. В отличие от зарубежных туристов, часто полагающихся на туроператоров, около 80% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои поездки по стране. Этому способствует также появление на рынке цифровых платформ, с помощью которых путешествие можно «собрать» как конструктор, в несколько кликов.

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Внутренние просторы

В 2024 году российский внутренний туризм продемонстрировал рекордные показатели: количество поездок по стране достигло 92 млн, превысив прошлогодний результат на 18%. Доля граждан, предпочитающих отдых внутри России, выросла до 87% против 77% годом ранее. Согласно данным Росстата, в первом полугодии текущего года россияне совершили 39 млн турпоездок по стране — на 9,35% больше аналогичного периода 2023 года. Эксперты связывают бум внутреннего туризма с несколькими ключевыми факторами.

Основной драйвер роста — экономический. Ослабление рубля в сочетании с удорожанием зарубежных направлений сделало внутренний туризм значительно более привлекательным для большинства россиян. Как отмечают эксперты отрасли, соотношение цена—качество кардинально изменилось в пользу российских курортов.

Государственная поддержка также сыграла свою роль. Программа туристического кешбэка, отмена НДС для гостиниц и туроператоров, а также стратегические инициативы по развитию отрасли стимулировали спрос на внутренние направления.

Серьезным подспорьем стали частные инвестиции. В 2023 году в туриндустрию было вложено свыше 800 млрд руб.— на треть больше предыдущего года. Средства направлялись на развитие гостиничного бизнеса, улучшение транспортного сообщения и создание придорожной инфраструктуры. Инвестиции позволили не только повысить качество сервиса в традиционных туристических центрах, но и открыть для массового туризма ранее малодоступные регионы.

Традиционные лидеры турпотока продолжили демонстрировать рекордные показатели по приему гостей. В 2024 году Москва приняла 26 млн туристов, Краснодарский край — 28 млн, Санкт-Петербург — 11,6 млн. Продолжился рост спроса на турпоездки в регионы. Число туристов в Республику Алтай выросло по сравнению с 2023 годом на 5%, до 2,7 млн человек, заметно увеличился интерес к Дагестану, Самарской области и Хабаровскому краю.

Природный туризм демонстрирует особенную динамику. Спрос на Алтай вырос вдвое, турпоток в волжские регионы и на Кавказские Минеральные Воды увеличился на треть. По данным ВЦИОМа, растет популярность познавательного, речного и озерного туризма. Финансовые результаты отрасли впечатляют. Только за летние месяцы 2024 года, по данным Сбербанка, оборот внутреннего туризма вырос на 24%, до 917 млрд руб.

Меняется и структура спроса. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2024 году средний чек путешественника по России увеличился примерно на 16%, до 86 тыс. руб. При этом 40% всех трат приходится на туристов с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц, что свидетельствует о формировании премиального сегмента внутреннего туризма.

Эксперты оценивают происходящие изменения как системные. Сочетание экономических факторов, государственной поддержки и изменившихся потребительских предпочтений создало устойчивую основу для роста отрасли.

Географическая диверсификация турпотоков, развитие новых направлений и рост финансовых показателей указывают на то, что российский внутренний туризм вышел на траекторию долгосрочного развития. При сохранении текущих тенденций отрасль может стать одним из ключевых драйверов экономического роста в регионах.

Технология самостоятельности

За последние пять лет поведение российских туристов заметно изменилось: модель «все включено» уступает место самостоятельным путешествиям. Вместо покупки готовых турпакетов граждане все чаще предпочитают планировать поездки самостоятельно, пользуясь цифровыми сервисами для бронирования билетов, отелей и экскурсий. По данным ВЦИОМа, доля россиян, организующих отдых без участия туроператоров, выросла с 37% в 2019 году до 48% в 2024-м. Туризм стал частью повседневной цифровой жизни.

По оценкам экспертов компании-туроператора TravelTech, рост самостоятельных путешествий во многом обусловлен сочетанием экономических и технологических факторов. Во-первых, такая форма организации поездки часто позволяет сэкономить, особенно при ограниченном бюджете. Во-вторых, развитие онлайн-сервисов — от маркетплейсов до навигационных приложений с отзывами — сделало планирование маршрутов быстрым, понятным и удобным. В-третьих, туристы ценят гибкость: возможность менять планы по ходу поездки, подстраиваясь под погоду, настроение или локальные события.

Тренд подтверждают и данные отрасли. Объемы организованного туризма внутри страны стагнируют, в то время как спрос на короткие поездки выходного дня и продолжительные путешествия с индивидуальными маршрутами растет. В TravelTech отмечают, что изменения в потребительском поведении соответствуют общей цифровой трансформации сервисной экономики: туризм стал частью экосистемы мобильных решений: от оплаты до навигации.

По данным Комитета по туризму города Москвы, дополнительным фактором изменений на туристическом рынке стали сдвиги в социальной структуре потребления. Сегодня тренды на туристическом рынке все чаще формируют женщины — именно они чаще всего принимают решения о направлениях поездок и занимаются их планированием. Это отражается на характере путешествий: больше внимания уделяется комфорту, деталям и впечатлениям.

Не менее важны и различия между поколениями. Миллениалы, достигшие пика покупательной способности, готовы инвестировать в досуг и впечатления, включая нестандартные и насыщенные культурные маршруты. Зумеры, активно вступающие во взрослую жизнь, становятся важной аудиторией цифровых туристических сервисов, предпочитая гибкость, мобильность и персонализированный подход. Следом подрастает поколение альфа — дети, которые уже сегодня растут в полностью цифровой среде и в будущем будут предъявлять принципиально иные требования к туристическим продуктам.

Кроме того, наблюдается общее взросление населения, что приводит к росту интереса к оздоровительным, профилактическим и медицинским путешествиям. Это направление также получает импульс со стороны цифровизации: специализированные платформы позволяют подбирать санатории и клиники онлайн, сравнивать предложения и формировать персонализированные маршруты на основе медицинских показаний.

Сегодня почти все аспекты повседневной жизни и социальной активности связаны с цифровыми решениями — это касается и сферы туризма. В интернете легко вдохновиться на путешествие через фото и видео, заранее продумать маршрут и собрать информацию о местах, которые хочется посетить, купить билеты на транспорт и мероприятия, а также забронировать столик в ресторане. После путешествия — делиться впечатлениями, писать отзывы и давать рекомендации. Именно поэтому цифровых платформ для туристов и бизнеса становится все больше — они формируют полноценные туристические цифровые экосистемы, такие как RUSSPASS.

RUSSPASS — это цифровая платформа, созданная по инициативе правительства Москвы в 2020 году и предназначенная для планирования путешествий по России. Она предоставляет пользователям возможность: создавать индивидуальные маршруты с помощью планировщика путешествий;

бронировать билеты на транспорт, жилье, рестораны, экскурсии и мероприятия;

получать персонализированные рекомендации благодаря встроенному ИИ-помощнику. Только с начала 2025 года сервисом воспользовались 13 млн раз, что в 4 раза больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Пользователи могут выбирать более чем из 900 готовых маршрутов и 50 тыс. предложений по 85 регионам страны.

Развитие цифровой среды меняет облик туристической отрасли. Технологии становятся не просто вспомогательным инструментом, а полноценной частью туристического опыта. На этом фоне директор дивизиона RUSSPASS Наталья Михейкина выделяет три ключевых направления, по которым цифровизация влияет на рынок туризма. «Во-первых, сегодня практически каждая крупная экосистема стремится развивать свой тревел-сегмент, повышая лояльность пользователей за счет перекрестных продаж туристических услуг. Это логичный шаг в рамках цифровой трансформации экономики, в том числе и туризма,— отмечает она.— Во-вторых, технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта уже активно внедряются всеми ключевыми игроками рынка. Они позволяют ускорить и улучшить обработку обращений, формировать персональные подборки на основе пользовательских предпочтений, а также предлагать новые форматы: от дополненной реальности до цифрового сопровождения в физическом пространстве.

В-третьих, заметно расширяется событийная повестка, а привычные туристические продукты дополняются сервисами консьерж-формата. Пользователь становится более требовательным к качеству сервиса во всех аспектах, и туризм не исключение».

Эти процессы указывают на то, что цифровизация в туризме — это не тренд, а новая реальность. Те игроки, кто научится не просто предлагать продукт, а встраивать его в цифровые привычки аудитории, получат устойчивое конкурентное преимущество.

Персональный тур-подход

Российский рынок туристических услуг переживает период активной цифровизации, когда традиционные турагентства уступают место технологическим платформам и сервисам. Современные компании предлагают комплексные решения: от бронирования авиабилетов и отелей до организации трансферов, экскурсий и даже страхования путешествий. Цифровые платформы интегрируют весь туристический цикл в единую экосистему, позволяя пользователям планировать поездки от начала до конца через мобильные приложения и веб-сервисы.

Спектр услуг современных туристических платформ значительно расширился. Помимо базового бронирования, компании предлагают персонализированные маршруты на основе данных о предпочтениях клиентов, интеграцию с картами и навигационными сервисами, онлайн-регистрацию на рейсы, услуги консьержа в режиме 24/7. Особую популярность приобретают сервисы автопутешествий с бронированием придорожных гостиниц и кемпингов, а также платформы для организации корпоративных поездок с автоматизированной отчетностью и контролем бюджетов.

Для выхода на лидирующие позиции на российском рынке туристическая компания должна сочетать несколько важных качеств. Технологическое превосходство становится базовым требованием: платформа должна обеспечивать быстрое бронирование, интуитивно понятный интерфейс и стабильную работу на всех устройствах. Не менее важны широта ассортимента и способность предложить конкурентные цены за счет прямых договоров с поставщиками услуг. Клиентский сервис остается критическим фактором — пользователи ожидают быстрого решения проблем в любое время суток, особенно во время путешествий.

Успешная компания также должна адаптироваться к специфике российского рынка: предлагать удобные способы оплаты (включая российские платежные системы), работать с внутренними направлениями и понимать особенности местного законодательства. Важным конкурентным преимуществом становится способность к инновациям: внедрение искусственного интеллекта для персонализации предложений, использование больших данных для оптимизации цен и разработка уникальных сервисов, которых нет у конкурентов. Наконец, финансовая устойчивость и надежность особенно ценятся в условиях экономической неопределенности, когда клиенты хотят быть уверены в том, что их поездка состоится независимо от внешних обстоятельств.

Одним из ключевых критериев успешной компании, по словам Натальи Михейкиной, считается разумная цена ставок агентского вознаграждения. «На сервисе для путешественников у нас одна из самых низких ставок по рынку агентского вознаграждения для партнеров. Это связано с тем, что одна из ключевых целей RUSSPASS — поддерживать туристическую отрасль на пути к конечному клиенту,— утверждает она.— Для пользователей мы постарались сделать самый широкий спектр услуг среди агрегаторов, чтобы охватить все сегменты: выбор музеев и событий, маршрутов и экскурсий, различных видов транспорта и жилья. Для участников туристического рынка в нашей экосистеме есть портал "RUSSPASS.Бизнес" — это не только витрина туристической отрасли с развернутыми аналитическими ответами по сегменту и календарем деловых мероприятий в сфере туризма, но еще и презентационная площадка для конгрессно-выставочной деятельности в рамках Москвы».

Точка входа

Цифровой сервис RUSSPASS задумывался как единая цифровая точка входа в путешествие по России. Сегодня, в период цифровой трансформации, современный турист хочет собирать поездку как конструктор — сам, в один клик, без посредников. Этот принцип постарались учесть разработчики платформы: на RUSSPASS можно построить маршрут, купить билеты, забронировать жилье, записаться на экскурсии и оплатить все это в одном окне. При этом важно, что платформа не просто агрегирует предложения, а старается подсказать пользователю релевантные маршруты и активности на основе геопозиции, времени года, предыдущих интересов. Это делает путешествие более персонализированным, а регионы — ближе.

Платформа RUSSPASS продолжает расширять набор цифровых инструментов для туристов и профессионального сообщества. В рамках экосистемы доступны интеллектуальный планировщик маршрутов, быстрый поиск предложений, ассистент на основе искусственного интеллекта и элементы дополненной реальности. Это позволяет пользователю ориентироваться в обширном каталоге туристических продуктов по всей России от размещения и транспорта до событий и экскурсий с учетом индивидуальных предпочтений.

Еще одна особенность RUSSPASS — открытая архитектура, позволяющая подключать внешние сервисы: от гостиничных агрегаторов и транспортных систем до культурных институций и локальных бизнесов. Это превращает платформу в цифровую экосистему, где каждый участник рынка может найти свое место. Сервис активно поддерживает малый и средний бизнес: кафе, музеи, экскурсионные бюро, крафтовые производства. Участие в RUSSPASS для таких компаний — это результативный способ попасть в поле зрения туриста и получить дополнительный трафик.

В перспективе команда RUSSPASS планирует усилить работу над внедрением искусственного интеллекта, чтобы улучшить персонализированный опыт каждого пользователя. Наряду с этим RUSSPASS интегрируется с другими цифровыми платформами — бронирования жилья, ресторанов, заказа экскурсий и покупки билетов. Это делает сервис универсальным «окном» для туриста и расширяет его потенциальную аудиторию.

Несмотря на то что платформа ориентирована на внутренний рынок, в TravelTech не исключают возможности масштабирования сервиса на зарубежные рынки — прежде всего на страны СНГ, а также дружественные государства в Азии и на Ближнем Востоке.

Как подтвердили в компании TravelTech, уже поступают запросы на локализацию платформы. Это означает, что модель цифрового туризма, реализованная в RUSSPASS, может быть востребована и в других странах. RUSSPASS можно назвать примером того, как ИТ-платформа не просто решает конкретную задачу, а становится драйвером целой отрасли. Успех проекта подчеркивает важность вовлечения государства в качестве заказчика, а также гибкость частного бизнеса, способного быстро адаптироваться под меняющийся спрос.

Профессионал — профессионалу

Особое внимание уделено качеству пользовательского опыта: встроенные механизмы персонализации, система лояльности и расширенный блок отзывов способствуют формированию релевантных предложений. Платформа также развивает медиаприсутствие: публикации в RUSSPASS Журнале и соцсетях регулярно дополняются контентом, отражающим культурную и событийную повестку в регионах.

Для представителей туриндустрии действует отдельный ресурс «RUSSPASS.Бизнес», ориентированный на поддержку профессионального сообщества. Он предлагает цифровые инструменты для публикации мероприятий, организации премий и конкурсов с онлайн-голосованием, а также проведения B2B-встреч и переговоров. Кроме того, портал аккумулирует деловую информацию, полезную для участников туристического рынка. Возможность создать публичный профиль и использовать сервисы платформы позволяет участникам рынка быть интегрированными в цифровую среду и оперативно реагировать на меняющиеся потребности аудитории.

Ключевым отличием RUSSPASS от большинства цифровых платформ на туристическом рынке является его функциональная полнота. Это не просто агрегатор маршрутов или афиша культурных мероприятий — речь идет о сервисе формата 360, охватывающем все этапы путешествия. Пользователь получает доступ к широкому спектру услуг: от бронирования отелей, покупки билетов и подбора экскурсий до рекомендаций по ресторанам и посещениям музеев. При этом важной частью платформы является актуальный календарь городских событий, охватывающий как масштабные фестивали, так и локальные инициативы.

Подобная структура позволяет RUSSPASS закрывать потребности не только конечного потребителя — туриста, но и профессиональных участников отрасли. Представители бизнеса получают доступ к цифровым инструментам продвижения и взаимодействия с клиентами, а профильные ведомства — к данным и аналитике, необходимым для формирования актуальной туристической повестки. Такая модель делает платформу и витриной предложений, и полноценным инфраструктурным решением для всего рынка внутреннего туризма.

Современный российский турист все чаще предпочитает самостоятельно планировать поездки, используя цифровые инструменты и платформы. Рост популярности такого подхода связан с желанием гибко управлять маршрутом, экономить время и получать персонализированный опыт. Особую роль в этом процессе играют сервисы, предоставляющие не только обширную базу предложений, но и удобные модули для составления индивидуальных маршрутов.

«Ежечасно сотни пользователей работают с сервисом RUSSPASS, самостоятельно выбирают себе музеи, события и экскурсии, ищут жилье или бронируют билеты на транспорт, а помимо этого еще и пользуются заранее подготовленными маршрутами или составляют самостоятельные с помощью нашего сервиса и модуля планирования поездки. Думаю, что это наглядно демонстрирует популярность самостоятельных путешествий»,— отмечает Наталья Михейкина. Таким образом, самостоятельное планирование становится не только востребованной функцией цифровых платформ, но и устойчивым поведенческим паттерном внутри туристической аудитории. Для экосистем, претендующих на лидирующие позиции на рынке, это означает необходимость постоянного улучшения навигации, персонализации и цифровых инструментов взаимодействия с пользователем.

Дарья Бошель