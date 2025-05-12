Суд Москвы продлил комику Останину арест за разжигание ненависти к участникам СВО

Мещанский районный суд Москвы продлил срок нахождения в СИЗО комику Артемию Останину, которого обвиняют в разжигании ненависти к участникам СВО. Об этом сообщает ТАСС.

18 марта этого года Артемия Останина задержали при попытке пересечения границы России и отправили под стражу на два месяца. Позже комик обжаловал арест в апелляции, но Мосгорсуд оставил его под стражей. Следствие требует содержания Останина в СИЗО, ссылаясь на его связи в творческой среде, возможность давления на свидетелей и риск побега.

Следствие установило, что на одном из выступлений в Москве, не позднее 15 марта, комик высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в результате боевых действий. Ему предъявили обвинение по статье о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК — наказание от трех до шести лет). Сам комик вину не признает.

После задержания стендапер извинился за сказанное. «У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием и тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе»,— сказал Артемий Останин.