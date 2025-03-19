Суд в Москве арестовал стендапера Останина по делу о шутке

Мещанский райсуд Москвы арестовал на два месяца комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти к человеку, потерявшему ногу на мине, сообщил ТАСС. Следствие ходатайствовало о заключении стендапера под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, Артемий Останин обладает широкими связями в творческих кругах и может повлиять на еще не установленных свидетелей по делу, а также уже пытался скрыться. Его задержали 18 марта на границе с Белоруссией.

Артемию Останину предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поводом для дела стала шутка комика про человека без ног, который «подорвался на мине».

После задержания стендапер извинился за сказанное. «У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием и тем более призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние, человеческие извинения»,— сказал Артемий Останин.