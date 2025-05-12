Игрок «Пари НН» Боселли забил четыре мяча в матче РПЛ против «Крыльев Советов»

«Пари Нижний Новгород» дома со счетом 5:2 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Уругвайский форвард Хуан Боселли отметился в матче четырьмя забитыми мячами.

Два мяча Боселли забил с пенальти. Уругваец стал автором 15-го покера в истории чемпионатов России. Еще трем футболистам — Виктору Панченко, Олегу Веретенникову и Матео Кассьерре — удавалось записать на свой счет по пять мячей за матч. Один покер в нынешнем сезоне РПЛ уже был: его в ноябрьском матче против московского «Локомотива» (5:2) сделал коста-риканский нападающий столичного «Спартака» Манфред Угальде.

Помимо Боселли в составе «Пари НН» забил Вячеслав Грулев. У «Крыльев Советов» голы в активе Ивана Олейникова и Владислава Шитова.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками после 28 матчей. Команда пытается избежать необходимости играть переходные матчи за право остаться в высшем дивизионе. От 12-го места, гарантирующего сохранение места в лиге, она отстает лишь по дополнительным показателям. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке с 30 очками в 28 встречах.

Роман Левищев