На платных автодорогах повысились тарифы за проезд

Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) с 12 мая ввела сезонные тарифы по трассе М-11 «Нева» на участке 15–58 км. Повышение цен коснулось владельцев легковых автомобилей на так называемых дачных маршрутах по выходным.

На участке от МКАД до Зеленограда проезд по пятницам и субботам теперь стоит 800 руб. (вместо 750 руб.), до ЦКАД — 1,2 тыс. руб. (вместо 1,1 тыс. руб.), до Солнечногорска — 1,6 тыс. руб. (вместо 1,4 тыс. руб.). Остальные тарифы опубликованы на сайте СЗКК.

Повышенные цены будут действовать до 19 октября «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге», пояснили в СЗКК. Цены за проезд для легковых авто в рабочие дни (кроме пятницы) не поменялись, подчеркнули в компании.

Также с 12 мая поменялись тарифы на проспекте Багратиона — платной трассе, проходящей по территории Москвы (старое название — Северный дублер Кутузовского проспекта). Об этом сообщила компания «Главная дорога», концессионер автодороги. Базовый тариф за проезд для легковой машины теперь составляет 690 руб. (вместо 650 руб.), при наличии транспондера — 490 руб. (вместо 450 руб.). Причины повышения тарифов компания не сообщила.

Афанасий Сборов