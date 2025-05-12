В Перми не подтвердили версию об убийстве девушки, тело которой нашли на заборе

Версия о насильственной смерти 18-летней девушки, тело которой обнаружили на заборе возле бара в Перми 11 мая, не подтверждается. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной безопасности по региону.

«Выводы о совершении преступления лицами, в т. ч. иностранных государств не соответствуют действительности. Предварительная версия — несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища»,— сказано в сообщении ведомства.

Предположительно причиной гибели стала неосторожность девушки из-за сильного алкогольного опьянения — 5,8 промилле. Ведомством проведено предварительное следствие, о результатах дальнейших мероприятий сообщат позже.

Полицией изначально не было зафиксировано криминала в смерти девушки. Сотрудники, осмотревшие место происшествия, предположили, что она упала на забор при неудачной попытке перелезть через ограждение. Однако позже материалы передали в Следственный комитет и возбудили уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич