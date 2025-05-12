После обнаружения тела девушки на заборе в Перми возбуждено дело об убийстве

В Перми возбуждено уголовное дело об убийстве в связи со смертью 18-летней девушки, тело которой было обнаружено на металлическом заборе с острыми пиками возле одного из баров в Кировском районе города. Инцидент произошел в ночь на 11 мая на улице Маршала Рыбалко, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, причиной гибели девушки стали именно травмы, нанесенные прутьями забора. В ходе расследования проверяется информация о возможной причастности к происшествию мигрантов. Также устанавливается, была ли законной установка забора с опасными металлическими кольями собственником бара и соблюдались ли требования безопасности при его эксплуатации.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, изъяли предметы и видеозаписи с камер наблюдения, ведут допросы свидетелей и очевидцев. Ход расследования находится под контролем прокуратуры Кировского района Перми. Ранее полиция изначально не усмотрела криминала в смерти девушки, предположив, что она упала на забор при попытке перелезть через ограждение, но материалы были переданы в Следственный комитет.