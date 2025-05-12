Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме

Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу над датчанкой Кларой Таусон в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает €6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Yves Herman / Reuters Мирра Андреева

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча, продлившаяся 2 часа 36 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Андреева, занимающая на данный момент седьмое место в рейтинге WTA, в третий раз за сезон обыграла Таусон (датчанка располагается на 23-й позиции мировой классификации).

В четвертьфинале россиянка сыграет против американки Коко Гауфф, которой совсем недавно, 30 апреля, уступила на той же стадии турнира WTA 1000 в Мадриде. Андреева и Гауфф встречались трижды, россиянка не одержала ни одной победы.

Ранее в четвертьфинал турнира вышла россиянка Диана Шнайдер, которая в матче четвертого круга обыграла бельгийку Элизе Мертенс. В четвертьфинале она встретится с итальянкой Джасмин Паолини.

Турнир завершится 18 мая. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является полька Ига Швёнтек.

Таисия Орлова