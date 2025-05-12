Дональд Трамп приказал снизить в США цены на лекарства

Сегодня, 12 мая, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым ответственные ведомства должны в течение 30 дней принять меры по снижению конечных цен на лекарственные препараты, продающиеся в США. В указе не говорится, на какие группы препаратов распространяются новые меры и какое снижение цен планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nic Coury / AP Фото: Nic Coury / AP

Дональд Трамп заявил, что американские компании финансируют свои исследования в том числе от прибылей, получаемых ими в США за счет завышенных цен для американских потребителей, и при этом продают те же самые лекарства в развивающихся странах по гораздо более низким ценам. «Американцы не должны платить почти втрое больше за те же самые лекарства, которые часто производятся на одних и тех же фабриках»,— говорится в указе Трампа.

Для «достижения справедливого ценообразования» работающие в США фармацевтические компании должны применить в отношении США принцип «страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования» — то есть привести отпускные цены в США в соответствие с ценами, по которым эти компании продают свои лекарства в развивающихся странах. Выступая на пресс-конференции, Дональд Трамп заявил, что такие меры могут привести к снижению отпускных цен на лекарства в США «на 59% или 80%, а может быть, и на 90%».

Евгений Хвостик