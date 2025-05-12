Российский рынок акций вырос на 2,78% по итогам дня

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 2,78%, до 2930,17 пункта. Индекс РТС увеличился до 1141,16 пункта (+2,74%), следует из данных площадки.

Лидерами роста стали акции ПИК (+5,04%), МКБ (4,93%), МКПАО ВК (+4,05%), «Яндекса» (+3,63%), и ММК (+3,56%). Упали бумаги «Полюса» (-0,85%). Стоимость большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросла в пределах 2,84%.

Рынок акций показал рекордный рост с конца апреля, когда индекс Мосбижи был на уровне 2957,66 пункта. После этого рынок начал снижаться и перешел к росту 6 мая. С начала года индекс увеличился на 1,63%. Рост российского фондового рынка произошел на фоне увеличения цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 3,74%, до $66,3 за баррель. Стоимость превысила отметку $66 за баррель впервые с 28 апреля.

Елизавета Шмакова