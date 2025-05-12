Соведущий канала-миллионника Паруков умер на 38-м году жизни

Соведущий популярного YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / ildar_auto_podbor Фото: t.me / ildar_auto_podbor

В видео, которое незадолго до смерти записал сам господин Паруков, говорится, что его здоровье начало ухудшаться с января. Блогер жаловался на высокую температуру. В начале апреля Вячеслава Парукова доставили в больницу на скорой помощи. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию с поражением примерно 80% легких.

Вячеслав Паруков провел неделю в реанимации. После незначительного улучшения состояния вечером 11 мая температура резко повысилась. Спасти блогера не удалось.

Канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает более 5,5 млн подписчиков. Ведущие проекта занимаются подбором подержанных автомобилей по различным критериям.

Екатерина Отрашкевич