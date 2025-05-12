Директор спортшколы № 1 Александр Бурцев скончался в Петербурге в возрасте 63 лет

Заслуженный работник физической культуры и спорта России, директор Спортивной школы № 1 Московского района Александр Бурцев скончался в Санкт-Петербурге. Ему было 63 года, сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Должность директора спортивного учреждения господин Бурцев занял в 2018 году. В спортшколе руководитель сформировал работоспособный коллектив. При этом ее воспитанники становились победителями и призерами первенств и чемпионатов города, соревнований федерального уровня.

К тому же Александр Бурцев уделял много внимания общественной работе, возглавляя региональное отделение межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА». В комитете выразили соболезнования его родным и близким.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская журналистка Ирина Панкратова скончалась в возрасте 38 лет.

Татьяна Титаева