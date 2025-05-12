СКР проверяет версию о причастности мигрантов к гибели девушки в Перми

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе установления обстоятельств гибели девушки в Перми. Следственные органы по региону проверяют версию о причастности мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация о смерти 18-летней девушки, тело которой обнаружили возле бара в ночь на 11 мая, распространилась в СМИ. «По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы»,— говорится в заявлении ведомства.

«Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует. Сейчас проводится проверка»,— пишет Теlegram-канал Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным полиции, девушка решила перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь. Когда ее обнаружили, штырь был воткнут в грудную клетку с левой стороны. Сотрудники бара рассказали полицейским, что девушка была в заведении с подругой, обе были сильно пьяны, пишет Baza.