Самолет не вписался в протокол

Скандал разгорелся из-за планов подарить Дональду Трампу роскошный самолет, исходящих от Катара. Первым об этом сообщил ABC News. По данным канала, американский лидер готов принять от катарской королевской семьи Boeing стоимостью $400 млн. Самолет будет использован в роли нового борта №1, а с уходом Трампа из Белого дома перейдет в дар президентской библиотеке, рассказали источники. Новость вызвала волну критики. Национальный комитет Демократической партии заявил об очередной нарушающей конституцию «афере Трампа». А лидер демократов в Сенате Чак Шумер сыронизировал, что это «не просто взятка», а премиальное иностранное влияние «с дополнительным пространством для ног».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сам Трамп вскоре написал, что сделка о передаче американскому Минобороны нового самолета «публична, прозрачна» и призвана временно заменить Boeing VC-25, который возит американских лидеров уже 40 лет. Пресс-атташе Катара в США сообщил, что стороны пока обсуждают передачу борта, и окончательного решения нет.

«Подарок» за $400 млн экстравагантен даже по меркам богатых стран Персидского залива, считает кандидат политических наук, эксперт по государственному протоколу Маргарита Липоватая: «Практически у каждого государства есть лимиты для чиновников, в пределах которых они могут принимать подарки. В России это 3 тыс. руб., в США — в районе $20 или $390, если это от иностранных государств, в Китае — 1000 юаней, в Германии — €25. Какие-то небольшие суммы, и если вернуться к России, на 3 тыс. руб., сложно сделать чиновнику подарок. Даже букет цветов порой в Москве стоит больше.

Подарки стоимостью выше установленной суммы должны передаваться государству, или чиновник может их выкупить по рыночной цене. Конечно, со всякими вазами эпохи династии Мин все очень сложно. Самолет — это, конечно, очень значительный подарок, но прецедент подобный не единственный. Владимир Путин, например, подарил Ким Чен Ыну Aurus. Такой прецедент был еще и с королем Бахрейна.

Когда цена начинает играть слишком яркую роль, сложно сказать, потому что порой передаются и холсты, которые вообще бесценны. Такие подарки остаются обычно в резиденциях. Для Катара это все-таки не какие-то запредельно баснословные деньги. Уже тот факт, что Трамп выбрал Катар первой страной, куда полетит после избрания, большой знак для всех.

Это выглядит именно благодарностью Катара. Конечно, недоброжелатели будут обвинять Трампа в том, что он имеет какие-то особые пристрастия и особые интересы в этой стране. Но я думаю, он сможет сказать, что это неплохая выгода для США не делать президенту новый самолет».

Boeing 747-8, который Катар решил подарить Трампу, стоил $400 млн еще в 2019 году, когда Королевство закупило крупную партию американских самолетов. Как отделан салон борта, неизвестно, но ABC News пишет, что он был «модернизирован в летающий дворец». СМИ напоминают, что в 2018-м такой же Boeing от Катара получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но Трампа ограничивает пункт конституции «Об иностранных вознаграждениях». Согласно ему, столь дорогие подарки госслужащим должен одобрить Конгресс.

При этом Белый дом уже пять лет безуспешно ждет от корпорации Boeing два обновленных борта для перевозки первых лиц. Из-за настигшего компанию кризиса выполнение контракта на почти $4 млрд откладывается минимум до 2027-го. Юридические сложности команда Трампа может преодолеть, полагает эксперт по американскому праву, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов: «Теоретически они должны одобрить, потому что республиканцы сейчас контролируют обе палаты. Но на практике это очень редко применяется. Также необходимо, чтобы в самой партии президента было полное единогласие по этому вопросу.

Также федеральное законодательство запрещает служащим получать подарки стоимости выше $480. Кроме того, на самолеты, тем более борт №1, распространяется специальное федеральное правило закупок и контрактов в области обороны. Они не допускают безвозмездный прием активов военного назначения без прямого разрешения или выделенных ассигнований. Подарки обычно делаются государственному архиву США. В свое время Джорджу Бушу дарили щенка, но он не смог его забрать как раз из-за этих правил. Но в данном случае, я так понимаю, что юристы текущей администрации нашли выход. Они хотят, чтобы самолет был подарен президентской библиотеке Трампа.

Одновременно СМИ опасаются, что из-за этого он сможет этим пользоваться и в качестве бывшего уже президента, потому что, скажем, федеральное законодательство об этике запрещает даже бывшим федеральным чиновникам принимать подарки, если они связаны с действием, совершенным во время пребывания в должности. Либо подарок будет использован в связи с будущими избирательными кампаниями или для оказания влияния. Федеральное этическое законодательство регулирует в том числе и подарки для бывших чиновников.

Юристы текущей администрации нашли выход. Это будет подарок не президенту, а непосредственно США. Вопрос в том, насколько сильно политический шум поднимется в дальнейшем».

Изначально СМИ писали, что Катар передаст новый борт во время официальной поездки Дональда Трампа в Королевство. Теперь, как отмечается, уверенности в этом нет. Сам подарок может стать самым дорогим в истории США. Последний раз столь ценный презент получал в 1972 году Ричард Никсон, которому власти Китая передали двух панд. Как посчитали СМИ, учитывая стоимость аренды медведей и их ожидаемую продолжительность их жизни, стоимость подарка могла составить $69 млн.

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Елизавета Скобцова