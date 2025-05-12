Суд Москвы заочно дал шесть лет экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Его обвинили в разжигании ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Первый раз приговор вынесли в августе 2024 года, однако в ноябре решение отменили, а дело отравили на пересмотр. Из карточки на сайте суда следует, что новый приговор должен вступить в силу 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Врублевский

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Петр Врублевский

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Согласно материалам дела, в августе 2022 года Петр Врублевский в интервью «сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение в отношении граждан России». Через два месяца после интервью его уволили с должности посла Украины в Казахстане.

В феврале 2024-го Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в список террористов и экстремистов. В марте того же года МВД объявило экс-посла в международный розыск.

Подробности — в материале «Ъ» «Между Россией и Казахстаном пробежал украинский посол».