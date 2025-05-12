СК возбудил дело после нападения на девушку в ночном клубе Краснодара

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против посетителя, который порезал лицо девушке бокалом во время конфликта в одном из баров Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара инициировал доследственную проверку. По ее результатам в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас личность подозреваемого установлена. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также собирают доказательную базу.

Алина Зорина