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СК возбудил дело после нападения на девушку в ночном клубе Краснодара

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против посетителя, который порезал лицо девушке бокалом во время конфликта в одном из баров Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Центральному округу города Краснодара инициировал доследственную проверку. По ее результатам в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Сейчас личность подозреваемого установлена. Следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также собирают доказательную базу.

Алина Зорина

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