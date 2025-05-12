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Коммерсантъ FM
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Nissan доведет сокращение рабочих мест до 20 тысяч

Сегодня, 12 мая, японская телекомпания NHK со ссылкой на источники сообщила, что автоконцерн Nissan решил пойти на новые сокращения рабочей силы в рамках реструктуризации своих операций. Ожидается, что компания сократит более 10 тыс. мест в Японии и за рубежом, чтобы снизить свои издержки и выйти из затяжного кризиса. С учетом планов по сокращению более 9 тыс. рабочих мест, о которых стало известно в ноябре прошлого года, общее число сокращений составит около 20 тыс.— это примерно 15% от всей рабочей силы Nissan Motor. Сам концерн никак не комментирует сообщения СМИ.

В последнее время Nissan столкнулся со снижением спроса на многих рынках и усилением конкуренции, прежде всего со стороны китайских компаний. В США и некоторых других странах японской компании приходится продавать автомобили с существенными скидками, чтобы стимулировать продажи и сократить запасы. Недавно Nissan предупредил, что по итогам 2024 финансового года, который завершился в марте, ожидает годовой убыток в $5 млрд. Публикация годовой отчетности Nissan Motor ожидается завтра, 13 мая.

Евгений Хвостик

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