Самарский минстрой разрешил стройку крематория у села Кривое Озеро

Выдано разрешение на строительство крематория в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Представители ведомства отметили, что в настоящее время проект строительства крематория прошел экспертизу. Также в областном минстрое сообщили, что решение «принималось не спонтанно, а с учетом санитарных, градостроительных и экологических требований».

Объект планируется построить в сельском поселении Хорошенькое у села Кривое Озеро. Стройка крематория в Красноярском районе обсуждается несколько лет.

Против возведения объекта выступили местные жители. Также в 2023 году управление Роспотребнадзора запретило строить крематорий на указанной территории.

Георгий Портнов