Самарский минстрой разрешил стройку крематория у села Кривое Озеро
Выдано разрешение на строительство крематория в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщает региональный минстрой.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Представители ведомства отметили, что в настоящее время проект строительства крематория прошел экспертизу. Также в областном минстрое сообщили, что решение «принималось не спонтанно, а с учетом санитарных, градостроительных и экологических требований».
Объект планируется построить в сельском поселении Хорошенькое у села Кривое Озеро. Стройка крематория в Красноярском районе обсуждается несколько лет.
Против возведения объекта выступили местные жители. Также в 2023 году управление Роспотребнадзора запретило строить крематорий на указанной территории.