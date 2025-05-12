Власти Новороссийска увеличили суммы выплат пострадавшим от атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко объявил об увеличении материальной и финансовой помощи жителям города, пострадавшим в результате атаки беспилотников в ночь на 3 мая. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Единовременная выплата пострадавшим на неотложные нужды увеличена с 10 тыс. до 15 тыс. руб. на человека, компенсация частичной потери вещей первой необходимости — с 50 тыс. до 75 тыс. руб., компенсация при полной потере вещей составит 150 тыс. руб. вместо прежних 100 тыс. руб. Жители Новороссийска, получившие легкие травмы, получат по 300 тыс. руб., травмы средней тяжести — по 600 тыс. руб. Ранее пострадавшие могли рассчитывать соответственно на 200 тыс. и 400 тыс. руб.

В ходе массированного налета украинских дронов на Новороссийск повреждения получили 192 квартиры, пострадали высотные жилые комплексы «Аврора-2» и «Кристалл-3», а также дом недалеко от цементного завода «Пролетарий». В ЖК «Кристалл-3» две квартиры оказались полностью уничтожены, двое взрослых и двое детей, находившихся в одной из квартир, были госпитализированы с травмами.

Подробнее о последствиях атаки украинских беспилотников на Новороссийск «Ъ» писал в материале «Удар по квартирам».

Анна Перова, Краснодар