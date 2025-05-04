Удар по квартирам

Власти Новороссийска оценивают урон, нанесенный городской инфраструктуре во время атаки на город беспилотников ночью и утром 3 мая. Тогда, напомним, были ранены пять человек, в том числе двое детей. Что касается имущественного ущерба, то, по предварительным данным, повреждения получили 95 квартир, пострадавшим жителям помогут с ремонтом и приобретением необходимых вещей.

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Сотрудники администрации Новороссийска обследуют жилье, пострадавшее от массированного налета украинских БПЛА ночью и утром 3 мая; начался прием документов от жильцов для выплаты им материальной помощи, сообщают Telegram-каналы Южного, Восточного и Центрального внутригородских районов. Всего при вчерашней атаке беспилотников повреждения получили 95 квартир.

По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, самые серьезные разрушения отмечены в ЖК «Кристалл-3» на Суворовской улице, где после попадания беспилотника были повреждены 42 квартиры, две из которых оказались полностью уничтожены. В жилом комплексе «Аврора-2» выбиты стеклопакеты и поврежден фасад дома. На улице Цемзавод Пролетарий от взрыва БПЛА вылетели стекла в 22 квартирах.

После завершения обследования пострадавших помещений жители Новороссийска начнут получить средства на неотложные нужды, а также на восстановление утраченного имущества. Общая сумма ущерба пока не названа.

Сигнал ракетной опасности в Новороссийске прозвучал 3 мая в 1:50, а накануне, в течение всего дня 2 мая, чрезвычайные службы несколько раз предупреждали горожан об опасности атаки с моря. Выход на набережные и пляжи был запрещен. Утром 3 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей без необходимости не выходить на улицу, общественный транспорт прекратил работу. В городе возникли перебои с электричеством и интернетом.

Отбой воздушной тревоги был объявлен 3 мая в 9:31. Вскоре после этого стало известно о пяти пострадавших в результате атаки на город. Житель дома в районе цементного завода порезался стеклом, ему была оказана помощь на месте. Серьезнее пострадала семья из Ростова-на-Дону, приехавшая в Новороссийск на майские праздники: мужчина и двое детей госпитализированы с травмами средней тяжести, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Родители с детьми находились в квартире в ЖК «Кристалл-3» в тот момент, когда в здание врезался летательный аппарат.

Помимо жилых объектов в результате налета на Новороссийск были повреждены объекты на зерновом терминале КСК: при падении обломков БПЛА там возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал, терминал работает в штатном режиме. В городе пока действует локальный режим ЧС.

Напомним, в мае 2024 года Новороссийск также подвергся массированным ударам с воздуха и с моря, тогда власти сообщали о 30 пострадавших квартирах и домах.

Анна Перова, Краснодар