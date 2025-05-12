Экс-глава Тайваня Цай Инвэнь посетит Великобританию

Бывшая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на этой неделе прибудет в Лондон по приглашению британских политиков, сообщило 12 мая агентство Reuters. В настоящее время госпожа Цай находится в Литве, откуда отправится в Данию, а потом — в Великобританию. По информации офиса Цай Инвэнь, она приедет в Великобританию по приглашению «друзей из британского парламента» для углубления «дружбы» острова и Великобритании. С кем именно из британских официальных лиц встретится Цай Инвэнь, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dorota Holubova / File Photo / Reuters Фото: Dorota Holubova / File Photo / Reuters

Великобритания не имеет дипломатических отношений с Тайванем, но между странами сохраняется политическое и экономическое взаимодействие. В 2023 году Тайбэй и Лондон подписали соглашение о расширенном торговом партнерстве. Кроме того, Великобритания оказала Тайваню содействие в программе по созданию подводных лодок, что служит важной частью усилий островной администрации по укреплению обороны перед лицом угрозы со стороны материкового Китая.

Изначально поездка бывшей главы тайваньской администрации в Великобританию планировалась в октябре прошлого года. Однако тогда же визит в Пекин нанес британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, поэтому приезд госпожи Цай решили перенести на другое время.

В прошлом году Цай Инвэнь побывала в Чехии, Франции, Бельгии и Канаде, что было предсказуемо встречено осуждением со стороны Пекина. Китай считает остров неотъемлемой частью своей территории и всякий раз выступает с резкой критикой стран, принимающих у себя тайваньских политиков.

Лариса Орлова