На Урале арестовали главу отдела полиции по борьбе с коррупцией по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 5 июля главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями ММО МВД России «Невьянский» капитана полиции Алексея Храмкова и оперуполномоченного Кирилла Бычкова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

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По данным суда, им предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере). По информации Ura.ru, полицейские получали деньги от бизнесменов, которые занимались золотодобычей. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались.

Ранее бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову предъявили обвинение в получении многомиллионных взяток.

Мария Шараева