Беглов поздравил жителей ЛНР с 11-й годовщиной образования региона

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и жителей региона с 11-й годовщиной образования ЛНР, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

«Люди, пережившие режим украинских националистов, решительно заявили о праве самим решать судьбу родной земли, говорить на родном языке, хранить и передавать потомкам наши традиции», — говорится в сообщении.

Господин Беглов добавил, что несмотря на агрессию киевского режима ЛНР защитила свою свободу и честь, а в сентябре 2022 года жители региона выразили твердую волю быть вместе с Россией.

Градоначальник пожелал луганцам благополучия, уверенности в своих силах и успехов в служении родной земле. По мнению господина Беглова, ЛНР обладает большим потенциалом и на текущий момент успешно восстанавливает экономику и социальную сферу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Петербург и обсудил с господином Бегловым перспективы сотрудничества в сфере экономики.

Андрей Маркелов