Сабантуи в Башкирии пройдут с 31 мая по 19 июля

В Башкирии утвердили примерный график проведения сабантуев, следует из указа главы республики. В 54 муниципалитетах сабантуи будут проводиться 31 мая, а также 6, 7, 12, 14, 20, 21, июня и 19 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минздрав Башкирии обеспечит дежурство медперсонала, а МВД и МЧС — охрану общественного порядка.

Администрация главы Башкирии обязана утвердить список должностных лиц госорганов республики, участвующих в праздничных мероприятиях.

Майя Иванова