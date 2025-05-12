Сельсовет в Башкирии отказался от туристического налога

Депутаты Зилим-Карановского сельсовета Гафурийского района отменили свое же решение от 21 ноября 2024 года о введении на территории поселения туристического налога. Новый документ опубликован в башне нормативных правовых актов министерства юстиции России.

Туристический налог действовал с 1 января этого года. Сбор составлял 1% от стоимости проживания в гостиницах и должен был повышаться каждый год. Решение об отмене налога распространяется на все правоотношения, вступившие в силу с начала 2025 года.

Ранее туристический налог отменили в Бирске. Аналогичный сбор был введен в ряде других муниципалитетов Башкирии.

По данным администрации Гафурийского района, по состоянию на начало 2021 года в Зилим-Карановском сельсовете проживало около 1,6 тыс. человек.

Идэль Гумеров