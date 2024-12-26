Курорт платежом красен

В шести муниципалитетах Башкирии с 1 января 2025 года введут туристический налог. Эта мера пришла на смену курортному сбору, ранее действовавшему в некоторых регионах страны. Полученные средства планируют направить на развитие туристической инфраструктуры. В администрации других районов опасаются, что повышение стоимости путевки может отпугнуть туристов. Эксперты сомневаются, что полученных от этого налога средств будет достаточно для развития инфраструктуры в городах со слабо развитым туризмом. Мария Булаева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Башкирии, как и в других регионах страны, решили взимать с туристов туристический сбор

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ В Башкирии, как и в других регионах страны, решили взимать с туристов туристический сбор

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

От перемены мест слагаемых

Регионы России начали вводить туристический налог. Закон, предполагающий внесение изменений в налоговый кодекс, был подписан в июле президентом Владимиром Путиным. Эта мера должна прийти на смену курортному сбору, который взимается сейчас в ряде регионов страны (в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус»). С 1 января 2025 года этот налог будут платить компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги: предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и так далее.

В законе оговаривается, что муниципалитеты вправе сами устанавливать ставку, но она не должна выходить за пределы, которые предусмотрены в Налоговом кодексе. В следующем году ее максимальный размер должен составить 1% от стоимости размещения, но не менее 100 руб. в сутки. Далее ее будут поэтапно повышать, а к 2029 году эта цифра должна составить 5%.

Ожидается, что полученные средства местные власти должны направить на развитие инфраструктуры для туристов — парков, скверов, прогулочных зон и так далее.

Налог не будет взиматься с гостей отелей, если они относятся к категории федеральных льготников, в числе которых участники и инвалиды ВОВ, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, герои социалистического труда, герои труда РФ, инвалиды первых и вторых групп, дети с инвалидностью.

«Перерастаемый в налог туристический сбор основан на успешном опыте отечественных регионов, которые уже его внедрили. Скорее всего, предоставление возможности введения данного платежа на всей территории страны приведет к многократному увеличению сбора налога, речь может идти о десятках миллиардов рублей. Этот эффект будет достигаться масштабом введения налога, а не его размером, уплачиваемым отдельными клиентами гостиниц. Размер налога в счете, выставляемом гостиницей, не является обременительным и вполне соответствует современной международной практике»,— считает руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

Первый блин

В Башкирии о введении туристического налога сообщили шесть муниципалитетов. Первым стал город Кумертау. Депутаты местного горсовета 21 ноября приняли решение о введении данной меры. Под налогообложение подпадут две гостиницы, входящие в реестр классифицированных средств размещения, — гостиница «Кумертау» и гостиница в спорткомплексе «Прометей» при муниципальном учреждении «Вымпел». Ожидается, что турналог поможет пополнить бюджет города на 1,3 млн руб.

Позже стало известно, что данная мера также будет принята в Бирске, Стерлитамаке, Октябрьском, Учалах, Белорецке и Белорецком районе. Кроме этого сообщалось, что власти Уфы обсуждают возможность введения данной меры на территории муниципалитета.

В документах, которые размещены на сайтах муниципалитетов, нет информации о том, будут ли вводиться дополнительные льготы к уже предусмотренным федеральным. Хотя некоторые регионы страны не исключают этого. Так, депутаты отдельных регионов решили освободить от налога жителей области, многодетных родителей, студентов-очников, беженцев с Украины, ДНР и ЛНР.

Еще 18 муниципалитетов Башкирии категорично отказались вводить туристический налог на своем уровне. Об этом на заседании комитета Госсобрания по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, которое состоялось 14 ноября, сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко. Она пояснила, что районы опасаются, что ожидаемого туристического потока может и не быть.

«Вводится норма рекомендуемая — 100 руб. с человека ежедневно. Это в классифицированных местах размещения, то есть это наши санатории и гостиницы, которые и так не очень дешевые. То есть те, кто в тени, оказываются без налога, а кто работает “в белую”, увеличивают нагрузку с этим налогом на туриста. Поэтому у нас здесь споры идут, мы сейчас вошли в рабочую группу федеральную по этому вопросу. Мнение мое — не торопиться»,— заявила в начале ноября Зухра Гордиенко.

А денег точно хватит?

Опрошенные эксперты считают, что введение туристического налога не сильно повлияет на стоимость туров. При этом они сомневаются, что полученных от этого налога средств будет достаточно для развития инфраструктуры в городах со слабо развитым туризмом.

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отмечает, что тема курортного налога не нова: подобный налог платили при советской власти и при проживании на некоторых российских курортах начиная с лета 2018 года.

«Сам опыт взимания специальных сборов с отдыхающих был признан успешным. За курортный сезон собирались средства, которые целевым образом шли на важные для развития курорта проекты, начиная от канализации и до обустройства новых пляжей. Практика показала, что сбор не отпугивал отдыхающих, хотя и вызывал вопросы, когда требовалось доплатить при заселении к заранее оговоренной сумме за проживание»,— считает Александр Цыганов.

Генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин добавил, что введение курортного сбора в ряде регионов страны привело к несущественному росту цен, но на турпотоке особо не отразилось — «кто хотел поехать, тот поехал».

«Если смотреть на обнародованные Минэкономразвития РФ результаты эксперимента с введением курортного сбора, то результаты впечатляющие — десятки и сотни миллионов рублей, которые тратятся на восстановление памятников, объекты туристической инфраструктуры. И эти результаты не только на бумаге, их могут видеть все: благоустройство общественных территорий, в том числе набережных, пешеходных зон, парков и детских площадок. И когда отдыхающие осознавали, как курорт меняется на глазах, многие из них уже не считали курортный сбор зря потраченными деньгами — все хотят отдыхать в чистом, красивом и безопасном месте»,— говорит Алексей Черепахин.

Директор по развитию сети апарт-отелей YE’S Антон Агапов отмечает, что неплохие показатели в этом году по пилотному курортному сбору (еще не налогу, но его альтернативе) продемонстрировал Петербург. Он отметил, что за неполный год бюджет города пополнился на 640 млн руб.

«Горожане рассчитывают, что эти деньги, как анонсировали власти, пойдут в скором времени на проектирование, реконструкцию и благоустройство объектов городской инфраструктуры. В небольших российских регионах туристический налог может стимулировать и привлекательность этих регионов, и узнаваемость, если часть средств будет направлена, в том числе на их продвижение и развитие»,— отмечает эксперт.

Алексей Черепахин обращает внимание на то, что туристический налог — более понятный механизм, чем курортный сбор. Теперь отельерам не придется открывать специальный счет для осуществления сбора. Снижается и нагрузка на персонал — крупным отелям для оформления сборов часто требовался отдельный человек. Средства, полученные от уплаты налога, будут поступать муниципалитетам, которые, таким образом, окажутся заинтересованными в том, чтобы отели показывали загрузку, существующую в реальности.

«Что касается городов Башкирии, то популярность этого региона растет с каждым годом. Так, по данным российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ, в 2024 году турпоток в Уфу увеличился на 27% по сравнению с 2023 годом. А в Стерпитамак — на 91%! В стране заметен тренд на экологический отдых, так что и Учалы, и Кумертау, расположенные у озер, имеют туристический потенциал. Но чтобы развивать его, регионы должны быть заинтересованы, в том числе и финансово. А эту задачу как раз и решает туристический налог»,— говорит господин Черепахин.

С ним согласен блогер и путешественник Альберт Бодокия. Он обращает внимание на то, что введение туристического сбора в регионах, которые традиционно не являются туристическими центрами — Кумертау и Учалы, — с одной стороны, может отпугнуть часть путешественников. Однако если деньги пойдут на благоустройство и развитие местных достопримечательностей, это может привлечь новых туристов.

«В таких местах, как Бирск, который славится историческими памятниками и старинной архитектурой, сбор способен стать катализатором для развития культурного туризма. Важно, чтобы средства от налога направлялись на конкретные проекты, которые видят и чувствуют туристы, — от ремонта дорог до улучшения сервиса»,— говорит господин Бодокия.

Политолог Арсен Шаяхметов, в свою очередь, усомнился в том, что собранных с помощью данного налога денег будет достаточно для создания «чего-то существенного». Он отметил, что муниципалитеты «восприняли данный налог как возможность пополнения городской казны на нужды, которые, очевидно, из бюджета финансируются слабо, а показатели закрывать необходимо — создавать инфраструктуру за счет этих средств».

«Перспектива прозрачной мне пока не кажется — объем привлеченных средств будет явно недостаточным для создания чего-то существенного, а по карману граждан сильно не ударит, потому, скорее всего, станет очередным источником средств на решение социальных проблем территории,— отмечает Арсен Шаяхметов.— Что касается Уфы, то, по примеру Кумертау и Учалов, она тоже однажды к этому придет. Однако цены на гостиницы в городе и так очень высоки, потому многим потенциальным туристам столица РБ видится как дорогая и не очень привлекательная территория для тура выходного дня. В этой части, не думаю, что налог позволит решить какие-либо проблемы, скорее сделает отдых менее доступным».