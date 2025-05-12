Российскому национальному домену .рф исполнилось 15 лет

12 мая российской национальной зоне .рф исполнилось 15 лет. Празднуя юбилей, Координационный центр доменов .ru/.рф запустил праздничную онлайн-игру «Что вы знаете о домене .рф» на портале 15.кц.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главного аналитика Координационного центра доменов .ru/.рф Марии Колесниковой, домен .рф побил рекорд в 2010 году, когда менее чем за сутки после старта открытой регистрации было зарегистрировано 240 тыс. имен. Сегодня в зоне числится 760 тыс. доменов, что делает ее крупнейшим национальным IDN в мире.

По данным «Руцентра», 42% площадок — полноценно работающие сайты, еще 15% перенаправляют на сайты .ru и в другие зоны. В апреле центр запустил AI-сервис подбора доменов в зонах .ru и .рф.

Евгений Федуненко