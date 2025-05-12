Жители Челябинская выбрали концепцию ледового городка на площади Революции

В Челябинске завершилось голосование за концепцию главного новогоднего ледового городка. Большинство жителей регионального центра выбрали тему 290-летия города, сообщает управление культуры Челябинска.

Голосование за концепцию ледового городка на площади Революции проводилось с 28 апреля по 11 мая на платформе обратной связи портала госуслуг. Всего на выбор челябинцам представили семь тем: «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», «Аленький цветочек», «Арктическая экспедиция», «Золотой ключик, или приключения Буратино», «Страна великанов», «Волшебник изумрудного города» и «Сказка о царе Салтане».