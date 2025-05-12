За минувшую неделю на Дону из-за пожаров погибли три человека

В Ростовской области за прошедшую неделю из-за пожаров погибли три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / BogodistovAA Фото: t.me / BogodistovAA

Из сообщения следует, что за неделю подразделения отреагировали на 68 сообщений о пожаре. Спасти удалось двух человек. Также зафиксировано семь загораний сухой травы и камыша на площади 0,11 га.

Кроме того, сотрудники службы 19 раз выезжали на места ДТП для ликвидации последствий. Спасатели оказали помощь восьми пострадавшим. На водных объектах за прошлую неделю зафиксировали одно происшествие, в результате которого погиб человек.

Мария Хоперская