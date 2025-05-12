За минувшую неделю на Дону из-за пожаров погибли три человека
В Ростовской области за прошедшую неделю из-за пожаров погибли три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Фото: t.me / BogodistovAA
Из сообщения следует, что за неделю подразделения отреагировали на 68 сообщений о пожаре. Спасти удалось двух человек. Также зафиксировано семь загораний сухой травы и камыша на площади 0,11 га.
Кроме того, сотрудники службы 19 раз выезжали на места ДТП для ликвидации последствий. Спасатели оказали помощь восьми пострадавшим. На водных объектах за прошлую неделю зафиксировали одно происшествие, в результате которого погиб человек.