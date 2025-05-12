Петербургский депутат ЗакСа предложил защитить детей от игрушек в стиле аниме

Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник написал обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова, в котором попросил разробраться с игрушками в стиле аниме, сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам парламентария, фигурки, изображающие детей и подростков в непристойных позах, открыто продаются в розницу и на маркетплейсах.

Господин Крупник подчеркнул, что нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализациии и элементов нездоровых отношений. Он добавил, что необходимо провести проверку аниме-фигурок и отнести их к категории «порнография».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что парламентарий предложил ввести ставку психолога во всех школах.

Андрей Маркелов