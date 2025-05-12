Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 мая

13:49. Число поврежденных ВСУ объектов культурного наследия в Курской области достигло 72. Еще два исторических здания пополнили соответствующий реестр под названием «Белая книга» на прошлой неделе. Об этом сообщил врио замгубернатора Артем Демидов на совещании в облправительстве.

12:14. Автомобильная дорога слобода Белая — село Бобрава в Беловском районе Курской области находится под обстрелами. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

11:41. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:19. Идет обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области — РСЧС.

11:17. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:36. За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадали 53 частных дома и квартиры, восстановлены 212 поврежденных ранее. Об этом доложили главы приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

10:15. СКР будет расследовать вчерашние атаки дронов на автомобили и обстрелы в Белгородской области, в результате которых пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщили в ведомстве.

10:10. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 110 боеприпасов и 79 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя, в том числе подросток. Разрушения получили 11 частных домовладений и 13 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:38. На этой неделе 596 жителям Белгородской области выплатят разовую матпомощь в размере 15 тыс. руб. на общую сумму 8,9 млн руб. Еще 36 граждан получат выплаты в 75 тыс. за частичную утрату имущества (на 2,7 млн в сумме) и десять — в 150 тыс. за полную утрату (на 1,5 млн руб.). Об этом рассказала министр соцзащиты региона Олеся Митякина во время оперативного совещания.

09:26. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

09:19. Вице-губернатор Белгородской области Александр Лоренц, пострадавший при атаке БПЛА 9 мая, находится в стационаре. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время совещания в облправительстве.

09:08. За ночь в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность, следует из данных регионального оперштаба.

09:01. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Об этом сообщили в правительстве РФ.

08:17. Продолжается восстановление дома на улице Щорса, 55а в Белгороде, пострадавшего при ракетном ударе ВСУ 12 мая 2024 года. «Сейчас они идут по графику, очень все хотим, чтобы после восстановления, после капитального ремонта все жители забыли о тех страшных часах, днях, минутах, когда произошла эта трагедия»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».