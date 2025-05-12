Медведь загнал туристов из Магнитогорска на гору Малиновую в Башкирии

Спасатели эвакуировали группу туристов, встретивших медведя во время похода на гору Малиновую в выходные. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, к группе из 20 туристов из Магнитогорска, в числе которых было двое девятилетних детей, из леса вышел медведь. Зверь пошел за людьми, не реагируя на крики.

Туристы поднялись на скалу, но, поскольку спускаться было опасно, до машин дошли только шестеро. На помощь остальным прибыли спасатели, которые на квадроцикле довезли людей до безопасного места. О происшествии сообщили сотрудникам министерства природопользования и экологии Башкирии.

Майя Иванова