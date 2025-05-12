Житель Ртищево пойдет под суд за «покупку» водительских прав

Суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 25-летнего жителя Ртищево Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в феврале минувшего года фигурант передал через посредника 15 тыс. руб. сотрудникам РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский». Взамен им предстояло помочь ему в сдаче практической части экзамена на получение водительских прав.

Ртищевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы направлены в суд на рассмотрение. Фигурант в полном объеме признал вину.

Павел Фролов