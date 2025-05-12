The Times: ЕС и Великобритания представят пакт об обороне на этой неделе

На этой неделе Великобритания и Евросоюз представят пакт об обороне и безопасности в рамках соглашения, которое позволит Великобритании достичь самых тесных отношений с альянсом с момента ее выхода из ЕС. Об этом сообщает газета The Times.

По данным газеты, в пакте говорится, что ЕС и Великобритания столкнулись с «величайшей угрозой за последнее поколение» из-за конфликта России с Украиной, а также из-за «кампании шпионажа и саботажа» РФ на Западе.

Новый пакт также укрепляет военное сотрудничество в рамках операций НАТО и предусматривает механизм совместных действий, если США заблокируют подобные инициативы. Соглашение обязывает стороны проводить раз в полгода «стратегические консультации» по общим интересам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя ЕС Каи Каллас.

Однако сделка не дает британским оборонным фирмам автоматического права участвовать в новом фонде перевооружения ЕС на €150 млрд. Вместо этого доступ будет зависеть от отдельных переговоров и условий, включая финансовый взнос со стороны Великобритании, добавили в The Times.