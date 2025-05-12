ABC: Трамп готовится принять самолет за $400 млн в подарок от Катара

Администрация президента США Дональда Трампа готовится принять от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8, который называют «летающим дворцом». Этот подарок господин Трамп сможет использовать в качестве своего самолета, пока не покинет свой пост. Об этом сообщили источники ABC News, знакомые со сделкой. После того, как Дональд Трамп покинет свой пост, право собственности на самолет перейдет в фонд президентской библиотеки.

Белый дом и Минюст пришли к выводу, что, поскольку подарок не обусловлен каким-либо официальным актом, он не является взяточничеством. Юридический анализ генпрокурора Пэм Бонди также говорит, что это не противоречит запрету Конституции на иностранные подарки, поскольку самолет передается не частному лицу, а Военно-воздушным силам США и, в конечном итоге, фонду президентской библиотеки, сообщили источники издания.

Как сообщается ABC, предполагаемая стоимость самолета, который получит Дональд Трамп, составляет около $400 млн, без учета дополнительного оборудования безопасности связи. Wall Street Journal ранее сообщила, что авиационной компании L3Harris уже поручено провести капитальный ремонт судна, чтобы он соответствовал требованиям президентского самолета.

Ожидалось, что подарок будет объявлен во время поездки Дональда Трампа в страны Ближнего востока 13 мая. Но высокопоставленный чиновник Белого дома опроверг передачу самолета в эти даты.