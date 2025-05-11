СКР проводит проверку после пожара на нефтяной вышке в ЯНАО

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст.217 УК) возбудили по факту пожара на территории Фестивального месторождения в Пуровском районе Ямало-ненецкого округа. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления СКР.

По данным следователей, 10 мая работники предприятий «Харампурнефтегаз», «Везерфорд» и «Беларуснефть Сибирь» выполняли работы по обслуживанию скважины. Из-за нарушения правил безопасности, на скважине начался пожар. Пострадало трое рабочих, их госпитализировали в Ноябрьскую городскую больницу с ожогами разной степени тяжести.

Расследование дела контролирует руководство следственного управления.